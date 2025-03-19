19 Mart 2025 Altın Fiyatları Yükseldi Mi?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI YATIRIMCILAR İÇİN ÖNEMLİ

19 Mart 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatları, yatırımcılar için büyük bir öneme sahip oluyor. Özellikle altına olan ilginin artması, fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine sebep oluyor. Vatandaşlar, bu durumun ardından altın fiyatlarındaki artışın ne kadar süreceğini merak ediyor. “Altın fiyatları düşecek mi?” sorusunun cevabı araştırılıyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR MU?

19 Mart Çarşamba günü yarım altın fiyatı ne kadar? 19 Mart tarihi itibarıyla gram altın, 4.068 TL seviyesine ulaşarak rekor kırıyor. Çeyrek altın ise 6.017 TL seviyesinde işlem görüyor. Ayrıca, Cumhuriyet altını fiyatları da artış gösterdi. Yarım altın, alışta 11.838 TL, satışta 12.017 TL seviyesinde satılıyor.

ALTIN ALIM SATIMI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

19 Mart 2025 itibarıyla gram altın alış fiyatı 4.050 TL, satış fiyatı ise 4.068 TL olarak belirleniyor. Çeyrek altın alış fiyatı ise 5.950 TL, satış fiyatı 6.017 TL seviyelerine ulaşıyor. Cumhuriyet altını ise 23.610 TL’den alınıyor ve 23.969 TL’den satılıyor. Bu hareketlilik, altın alım-satımı yapmak isteyen vatandaşların dikkatle takip ettiği konular arasında yer alıyor.