19 Mart 2025 Resmi Gazete Kararları

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN KARARLAR

19 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete’de, günün ilanları ve alınan kararların detayları yer alıyor. Bu tarihli Resmi Gazete’de, güncel gelişmeleri takip etmek için PDF olarak indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü kanunları, Yürütme ve İdare bölümündeki gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve çeşitli ilanlar bu belgede bulunabiliyor.

ÖNE ÇIKAN KARARLAR

Bugünkü yayımlanan kararlar arasında 7545 Siber Güvenlik Kanunu ile ilgili gelişmeler de yer alıyor. Bunun yanı sıra, “Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmalarına Dair Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” ve “Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” gibi önemli kararlar da mevcut. Ayrıca, “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Karar” ve “Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kahramanmaraş Erkenez Sanayi Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar” da dikkate değer diğer belgeler arasında yer alıyor.

KAMULAŞTIRMA KARARLARI

Kararlar arasında “154 kV Acıbadem Eskişehir GES TM-Eskişehir OSB TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması” ve “Samsun İli, Çarşamba İlçesi, Karabahçe Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın, Sosyal Tesis Alanı Yapımı Amacıyla Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması” gibi kamulaştırma kararları da bulunuyor. Ayrıca, çeşitli enerji projeleri için de kamulaştırma kararları yayımlandı.

MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Bu günkü Resmi Gazete’de yer alan bir diğer önemli konu ise mevzuat değişiklikleri. “Millî Eğitim Akademisi Başkanlığı Yönetmeliği” ve “Çankırı Karatekin Üniversitesi Haloterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” gibi alanlarda yapılan değişiklikler, eğitim alanında ilerlemeyi hedefliyor. Ayrıca, “Milli Emlak Genel Tebliği” de göz önünde bulundurulması gereken bir diğer belgedir.

Bu kapsamda, çeşitli ilanlar ve döviz kurları gibi bilgiler de paylaşılmakta. Tüm bu gelişmeler, Resmi Gazete’nin önemli bir kaynağı olarak değerlendirilen güncel bilgilerdir.