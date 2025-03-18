19 Mart 2025 Şans Topu Sonuçları Açıklandı Mı?

19 Mart Şans Topu Sonuçları Hakkında

19 Mart 2025 tarihinde gerçekleşen Şans Topu çekilişinin sonuçları merak ediliyor. 19 Mart Çarşamba günü gerçekleşen Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları henüz açıklanmadı. Şans Topu, canlı yayında gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarının ne zaman duyurulacağı hakkında bilgi almak isteyenler için takip edilmeye devam ediliyor.

ŞANS TOPU OYUNUNUN KURALLARI

Şans Topu oyunu, 14.06.2001 tarihinden itibaren Milli Piyango İdaresi tarafından oynatılıyor. Oyun, iki farklı sayı kümesi üzerinden belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. İlk sayı kümesi 1-34 arasındaki numaralardan oluşurken, ikinci sayı kümesi 1-14 arasındaki numaralardan oluşuyor. Oyuncular, ilk sayı kümesinden 5 adet, ikinci sayı kümesinden ise 1 adet numara seçerek oynamaktadırlar.

ÇEKİLİŞLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Noter huzurunda yapılan çekilişler, mpi.gov.tr adresinde canlı yayında izlenebilir. Çekiliş tamamlandıktan sonra ilgili hafta sonuçları, resmi Milli Piyango sitesi üzerinden duyuruluyor. 5+1’i tutturma başarısı gösteren talihliler büyük ikramiyeyi kazanıyor. Aynı zamanda, sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de ikramiye almaya hak kazanabiliyor.

IKRAMIYENİN ALINMA ŞARTLARI

Şans Topu oyununda, (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden alırken, (4+1) ve (5) bilenler ikramiyelerini Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden talep edebiliyor. Ancak, (5+1) bilenler ikramiyelerini Milli Piyango Genel Müdürlüğünden alabilmektedir. Kazanılan ikramiyelerin ödenmesi için süre 1 yıl olarak belirlenmiştir.