19 Mart 2025 Şans Topu Sonuçları Açıklandı Mı?

19 MART ŞANS TOPU SONUÇLARI ARAŞTIRILIYOR

19 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları merak ediliyor. Canlı yayında yapılan çekilişte, Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanacak? 19 Mart Çarşamba günü Milli Piyango Online üzerinden Şans Topu sonuçları duyuruldu mu? Yenilenen Şans Topu kuralları neler? İkramiye miktarı ne kadar, devretti mi?

ŞANS TOPU OYUNUNUN TEMEL KURALLARI

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden beri oynatılan bir şans oyunudur. Bu oyun, iki farklı sayı kümesi içerisinde belirlenen sayıda numara seçilmesine dayanır. İlk sayı kümesi 1-34 aralığında numaralardan, ikinci küme ise 1-14 arasında seçim yapılmasını gerektirir. Oyuncular, ilk kümeden 5, ikinci kümeden ise 1 numara seçerek oyunu oynarlar. Noter huzurunda yapılan çekilişler, mpi.gov.tr adresinde canlı yayında sunulur.

İKRAMİYE VE KAZANANLAR

Çekilişlerin ardından Şans Topu sonuçları Milli Piyango resmi web sitesinde yayınlanır. 5+1 kombinasyonu tutan talihliler büyük ikramiye almaya hak kazanır. Diğer kazanılan ikramiye grupları ise sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler şeklindedir. Bu oyunda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler ise Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilir. Ancak (5+1) bilenler sadece Milli Piyango genel müdürlüğünden ikramiyelerini alabilirler. Kazanılan ikramiyeler ise 1 yıl boyunca ödenir.

19 MART 2025 SONUÇLARI HENÜZ AÇIKLANMADI

19 Mart 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilen Şans Topu sonuçları henüz açıklanmadı. Oyun ile ilgili güncellemeleri takip etmek, oyuncular açısından gereken bir konu.