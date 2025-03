19 Mart 2025 Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı Mı?

SONUÇLAR HAKKINDA MERAK UYANDIRAN SORULAR

19 Mart 2025 Çarşamba günü Sayısal Loto sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı, pek çok kişi için önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Milli Piyango Online, 19 Mart 2025 tarihli Sayısal Loto sonuçlarının açıklanmasını bekleyen vatandaşlar tarafından heyecanla gözlemleniyor. Birçok kişi, Sayısal Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranını araştırıyor ve yapılan çekilişte hangi numaraların kazandığı ile ne kadar ikramiye kazanıldığı hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte, 19 Mart 2025 Çarşamba Sayısal Loto sonuçları için canlı takip sayfası!

ÇEKİLİŞ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Sayısal Loto çekilişi sırasında bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde ise 14 numara bulunuyor. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretleniyor. Oyuncular, tek bir kolon veya birden fazla kolon oynayabiliyor. Tek kolon ücreti 2 TL olarak belirlenmiş. Sen Seç! seçeneği ile kendi belirlediğin sayılarla kuponunu oluşturabilirsin ya da Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele sayılar ile bir kupon hazırlayabilirsin. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için ise, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenerek rastgele 5+1 numara ile şanslı bir kupon oluşturulabiliyor.

SİSTEM OYUNU VE SEÇENEKLER

Sistem oyunu, çok sayıda oyun kombinasyonu oluşturuyor. Üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlemek gerekiyorsa sistem oyunu oynanabiliyor. Bu durumda birden fazla kolon hazırlanıyor. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebiliyor. Çoklu Çekiliş seçeneği üzerinden birden fazla çekilişe katılma imkanı da mevcut. Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçersen, kolonun altındaki iptal kutucuğunu işaretleyerek kolonu iptal edebiliyorsun.

NE KADAR KAZANILABİLİR?

Sayısal Loto haftada 2 gün, yani Çarşamba ve Cumartesi günleri çekiliyor. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara arasından 5 numara, 14 numara arasından 1 numara çekiliyor. Oynadığın her kolon, çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edilirse ikramiye kazanıyor. 5+1 bilen oyuncular, Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanmış oluyor. Eğer aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan bulunursa, ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit şekilde paylaştırılıyor. Şu an için 19 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.