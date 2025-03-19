19 Mart TV Yayın Akışı ve Programlar

İZLEYİCİLERİN GÜNDEMİNDEKİ TV YAYINLARI

“19 Mart TV yayın akışı” ve “Bu akşam televizyonda hangi diziler ve programlar yayınlanacak?” soruları, günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Ulusal kanallar, izleyicilere çeşitli içerikler sunmaya devam ediyor. Peki, Bugün TV’de hangi programlar var? 19 Mart Çarşamba günü televizyon kanallarında hangi diziler ve programlar yayınlanacak? Kanal D, Show TV, ATV, TV8 ve TRT1’in yayın akışlarına göz atalım.

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Kavak Yelleri (Tekrar)

09:00 Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm)

11:00 Yaprak Dökümü (Tekrar)

12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı (Yeni Bölüm)

13:15 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16:00 Arka Sokaklar (Tekrar)

18:30 Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 Eşref Rüya (Yeni Dizi)

22:45 Eşref Rüya (Tekrar)

01:30 Eşref Rüya (Tekrar)

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti (Canlı)

ATV YAYIN AKIŞI

06:30 Zembilli

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:35 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman (185. Bölüm)

00:20 Başka Bir Gün (7. Bölüm)

03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

TV8 YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış (Canlı)

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün (Canlı)

12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası (Yeni Bölüm)

13:30 En Hamarat Benim (Yeni Bölüm)

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce (Yeni Bölüm)

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)

20:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… (Yeni Bölüm)

23:45 Hudutsuz Sevda

02:15 Her Yerde Sen

04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri (Canlı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken (Canlı)

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer (Yeni Bölüm)

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak (Canlı)

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri (Yeni Bölüm)

17:00 Kiralık Aşk (Tekrar)

19:00 Star Haber (Canlı)

20:00 Sahipsizler (Yeni Bölüm)

00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

02:00 Sefirin Kızı (Tekrar)

04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi (Canlı)

TRT1 YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah (Canlı)

10:00 Sandık Kokusu (Tekrar)

12:30 Gelin Evi (Yeni Bölüm)

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme (Canlı)

18:45 Show Ana Haber (Canlı)

20:00 Sandık Kokusu (Final Bölümü)

00:15 Siyah Kalp (Tekrar)

02:45 Bahar (Tekrar)

04:45 Kızılcık Şerbeti (Tekrar – Altyazılı)

05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif

06:35 Vuslat

10:10 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket

13:15 Seksenler

16:15 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ramazan Sevinci

19:35 Ana Haber

20:00 İddiaların Aksine (Yeni Bölüm)

22:00 Vefa Sultan (Yeni Bölüm)