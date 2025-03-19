19 Mart Yenimahalle Su Kesintisi Bilgisi

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

Yenimahalle’de su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ, su kesintisinin ne zaman sona ereceğiyle ilgili sorulara yanıt aranmaya başlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi, 19 Mart gününde Ankara’da su kesintisi yaşanacak olan bölgeleri açıkladı. Peki, sular ne zaman geri gelecek? İşte ASKİ’nin 19 Mart için belirlediği su kesintisi saatleri.

ARIZA VE TAMİR TARİHLERİ

Arıza tarihi 19.03.2025 saat 20:45 olarak belirlendi. Tamir tarihi ise 19.03.2025 saat 23:30 olarak öngörülüyor. Detaylar arasında “Demetevler Mahallesi 369 Cadde içerisinde bulunan Ø100mm çapındaki içme suyu ana iletim hattında oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.” ifadesi yer alıyor. “Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.” şeklinde bir açıklama yapıldı.

ETKİLENEN BÖLGELER

Kesintiden etkilenen bölgeler ise “369 Cadde ve civarı” olarak belirlenmiştir. Rahatsızlık veren bu durum için vatandaşların anlayış bekleniyor.