19 Mayıs 2025, Resmi Tatil Olacak

19 MAYIS’IN TARİHİ VE STATÜSÜ

19 Mayıs 2025, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanacak. Bu özel gün, Türkiye genelinde resmi tatil statüsünde olacak. Yani, bu tarihte resmi daireler, bankalar ve birçok iş yeri kapalı olacak. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? Evet, bu tarih resmi tatil olarak kabul ediliyor.

OKULLAR VE HİZMETLER

2025 yılı takvimine göre, 19 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. Haftanın bu gününde resmi tatil olması nedeniyle okullar da kapalı durumda olacak. Ayrıca, resmi tatillerde olduğu gibi noterler de hizmet vermeyecek. Bu durum, vatandaşların planlarını yaparken dikkate alması gereken önemli bir konu haline geliyor.