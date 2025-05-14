19 Mayıs Bankalar Açık Olacak Mı?

19 MAYIS 2025 PAZARTESİ RESMİ TATİLİ NEDENİYLE KAMU KURUMLARININ ÇALIŞMA SAATLERİ

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü, ülke genelinde resmi tatil olarak belirlenmiştir. Bu durum, kamu kurumlarının çalışma saatlerine etki ederken, vatandaşlar da bu tarihte bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. Resmi tatillerde bankaların çalışma durumu, işlem saatleri ve EFT/havale gibi işlemler hakkında sıkça bilgi arayışı sürüyor.

BANKALAR 19 MAYIS’TA AÇIK MI?

19 Mayıs 2025’te, resmi tatil nedeniyle bankaların kapalı olacağı belirtiliyor. Bu durumda, tatil günleri bankaların hizmet veremeyeceği anlamına geliyor. Banka işlemlerinin gerçekleştirilmesi için bu tarihten önce ya da sonra işlem yapılması gerekecek. Ayrıca, ATM’lerden yapılacak işlemler ise her zaman mümkün olacak. Resmi tatillerde bankaların çalışma durumunu bilmek, herhangi bir acil işlemi planlamak açısından önemli bir konu.