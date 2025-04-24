19 Mayıs’ Ta Çocuklara Eğitim Etkinliği

BİLİM, SANAT VE MÜZİK ŞENLİĞİ

Samsun’un 19 Mayıs ilçesindeki 19 Mayıs Fen ve Doğa Okulu, çocuklara yönelik olarak bilim, sanat, müzik ve doğa konularında eğitim veren bir kurumdur. Okul, bu kapsamda Müzik, Bilim ve Doğa Şenliği ile Çocuk Şarkıları Konseri düzenliyor. Fen ve Doğa Okulu tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, bilimden sanata, müzikten maceraya pek çok farklı alanda aktiviteler yer alıyor.

EĞLENCELİ GÖSTERİLER VE KATILIMCILAR

Çocukların büyük bir keyifle katıldığı programda, okul öğretmenleri ve öğrencilerden oluşan koro, söyledikleri şarkı ve türkülerle etkinliğe katılanların eğlenceli anlar yaşamasını sağlıyor. Etkinliğe katılan 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek ve Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, hazırlanan etkinlik programı için öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ediyor.