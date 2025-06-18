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19 Mayıs’ta Dağcı Nicholas Ackah Bulundu

CENAZE BULUNDU

19 Mayıs’ta Aladağlar’ın Karayalak Vadisi’nde yer alan dağları keşfeden dağcılar, Gana uyruklu Nicholas Ackah’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemelerde, Ackah’ın vücudunda delici veya kesici alet izleri bulunmadı. Yetkililer, Gana uyruklu dağcının donarak hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedeni, Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

CENAZE ALIMI YAPILMADI

Geçen zaman diliminde, Nicholas Ackah’ın ailesi ve Türkiye’deki Gana hükümetinin resmi kurumları, cenazenin alınması için herhangi bir başvuru yapmadı. Diplomatik süreçlerin sonuçsuz kalması üzerine Niğde Cumhuriyet Savcılığı, cenazenin defin işlemleri için karar vermek zorunda kaldı. Bu bağlamda, Ackah’ın cenazesi Niğde Belediyesi tarafından sahipsizler mezarlığına defnedildi.

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