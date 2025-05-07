RESMİ TATİLLERDE KARGO HİZMETLERİ

Resmi tatillerde kargo hizmetlerinin durumu, hem göndericiler hem de alıcılar açısından büyük bir öneme sahip. Özellikle 19 Mayıs’ta kargo Dağıtımı nasıl olacak? 2025 yılı 19 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle birçok kişi, PTT ve özel kargo şirketlerinin 19 Mayıs’ta faaliyet gösterip göstermediğini merak ediyor.

KARGO HİZMETLERİ HAKKINDA DETAYLAR

19 Mayıs’ta kargo dağıtımı yapılmayacak. Ancak, bazı özel durumlar veya yerel uygulamalar olabiliyor. Bu nedenle, ilgili kargo firmasıyla irtibat kurmanız öneriliyor. Alıcılar ve göndericiler açısından önemli olan bu detaylar, tatil dönemlerinde kargo hizmetlerinin nasıl işleyeceği konusunda fikir veriyor.