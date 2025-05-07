19 Mayıs Tatil Mi? Merak Ediliyor

19 MAYIS TATİL Mİ OLACAK?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs’ın tatil olup olmadığı öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından merak ediliyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 2025 yılında hangi güne denk geleceği ve bu tarihte okulların açık mı kapalı mı olacağı araştırılıyor. Peki, 19 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil mi, resmi kurumlar açık mı ve iş yerleri çalışıyor mu? Tüm bu soruların yanıtlarını aşağıda bulabilirsiniz.

RESMİ TAKVİMDE NELER YER ALIYOR?

Resmi takvime göre, 19 Mayıs günü boyunca tüm kamu hizmetleri duruyor. Bu nedenle, o gün kamu personeli ve öğrenciler izinli sayılıyor. Tatil, sabah ya da öğle ile sınırlı kalmayıp, tam gün geçerli oluyor.