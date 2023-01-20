19 milyon öğrenci karne alacak

Milli Eğitim Bakanlığı, yarıyıl tatili dolayısıyla yaptığı açıklamasında açılacak kurslara değindi.

12 Eylül 2022’de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona erdi. Yarıyıl tatili dolayısıyla öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

12 Eylül 2022’de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona erecek. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, eğitim-öğretim yılının yarıyıl tatilini yapmak üzere bugün karnelerini alıyor.

İKİNCİ DÖNEM 6 ŞUBAT’TA BAŞLAYACAK

İki haftalık yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem, 6 Şubat’ta başlayacak 17-20 Nisan 2023’te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023’te sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçen yıl düzenlediği yaz okulu kapsamını genişleterek, bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde de ücretsiz kurs açacak. Bu kapsamda, ilk kez “kış” döneminde de uygulanacak ücretsiz kurslar, öğrencilerin yarın karne almasının ardından 21 Ocak Cumartesi başlayacak ve 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek.

Yarıyıl tatilinde eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren ücretsiz kurslar, ‘bilim’, ‘sanat’, ‘matematik’ ve ‘İngilizce’ olmak üzere 4 alanda açılacak.

Öğrenciler ve öğretmenler, bulundukları illerde açılan kurslardan yararlanabilecek.

DİJİTAL MATERYALLER KULLANIMA AÇILACAK

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademeleri için yarıyıl tatiline özel 5 ayrı dijital materyal de ilk kez öğrencilerin kullanıma sunulacak. MEB, yeni dijital eğitim materyallerini, karne alan öğrenciler için resmi internet sitesinden kullanıma sunacak.

Ücretsiz kurslarda kullanılacak materyaller de her seviyedeki öğrencinin gelişimi gözetilerek hem öğretici hem de keyifli vakit geçirmesini sağlayacak şekilde tasarlandı. Yeni yaklaşımların kullanıldığı programda, eğlenceli ve günlük yaşamla ilişkili, yaparak-yaşayarak öğrenme sürecini kapsayan ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş içerikler yer aldı.