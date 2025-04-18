19 Nisan 2025 Resmi Gazete Kararları

RESMİ GAZETE’DE YER ALAN YENİ KARARLAR

19 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete’de, gün boyunca alınan kararların detayları ve ilanlar yer alıyor. Gizli kalmamasına özen gösterilen bu bilgiler arasında, vatandaşların erişim sağlayabilmesi için PDF formatında indirme seçeneği de bulunuyor. Güncel yasalar, yürütme ve idare ile yargı alanında önemli gelişmeler bu yayında açıklanıyor. Peki, bu yayımlarda hangi kararlar öne çıkıyor? İşte detaylar…

YENİ YÖNETMELİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER

19 Nisan 2025’te yayımlanan Resmi Gazete’de dikkate değer bazı belgeler var. Bunlar arasında Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu’nun 17/04/2025 tarihli ve 785 sayılı kararı da yer alıyor. Bunun yanı sıra, “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” ve “Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gibi önemli düzenlemeler de açıklanıyor. Ayrıca, “Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” de bu yayınla birlikte duyurulmuş durumda.

ENERJİ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER

Yayımlanan belgeler içinde önemli bir diğer konu da enerji sektörüyle ilgili. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 17/04/2025 tarihli ve 13458, 13459 ve 13460 sayılı kararları, çok sayıda değişiklik içeren ilânları kapsıyor. Bu kararlar arasında artırma, eksiltme ve ihale ilanları gibi önemli konularda düzenlemeler dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra, T.C. Merkez Bankası’nın belirlediği döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de duyurulmuş durumda.

Bu biçimde, Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar, güncel mevzuatın nasıl şekillendiğini ve toplum üzerindeki etkilerini gözler önüne seriyor.