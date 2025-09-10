19 Personel Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Başvurdu

HASTANE PERSONELİ GIDA ZEHRİLENMESİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE BAŞVURDU

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nde 19 çalışan, gıda zehirlenmesi şüphesi ile acil servise başvurdu. Tüm personel, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. 19 çalışan, öğle yemeği sonrasında bulantı, kusma ve ishal şikayetleri ile hastaneye gitti. Hastanede 2 bin personel ve 1000 hasta için hazırlanan yemekteki kızartma, börek, çorba ve yoğurt gibi yiyeceklerin ardından bu şikayetlerin ortaya çıktığı bildirildi. Tedavi sürecinin ardından tüm çalışanlar bulundukları yerden ayrıldı.

NUMUNELER İNCELENMEK ÜZERE GÖNDERİLDİ

Gıda zehirlenmesi şüphesi nedeniyle yemeklerden ve su kaynaklarından alınan numuneler, incelenmek üzere gerekli kurumlara iletildi. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ve Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iş birliği içinde bu numuneler üzerinde detaylı incelemeler yapılacak. Bu durum, sağlık ve hijyen standartlarının kontrol edilmesi gereken bir konu olarak dikkat çekiyor.