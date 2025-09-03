19 Yaşındaki Can G. Saldırıyla İlgili

Olayın faili olan 19 yaşındaki Can G.’nin, savcıyla daha önce yaşanan bir kişisel husumetten dolayı bu saldırıyı gerçekleştirdiği öğreniliyor. Savcı Ercan Kayhan, İstanbul Çağlayan’daki Adalet Sarayı’nda görevli Cumhuriyet Savcısıdır. Akşam saatlerinde yemek yediği restoranda bıçaklı bir saldırıya uğradı ve boğazına aldığı bıçak darbesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

SALDIRININ FAİLİ KİMDİR?

Olayın faili olan şüpheli, savcı Ercan Kayhan ile önceden husumetli olduğu belirlenen 19 yaşındaki Mustafa Can G. olarak tespit edildi. Şüpheli, saldırının hemen ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

OLAY YERİNDE YAŞANANLAR

Saldırının Çekmeköy’deki restoranda saat 21.15 sıralarında gerçekleştiği bildiriliyor. Olaydan sonra 112 Acil Servis ekipleri derhal olay yerine ulaştı. Ancak tüm müdahalelere rağmen, savcı Ercan Kayhan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcı Ercan Kayhan hakkında henüz ayrıntılı bilgiler paylaşılmadı. Gelişmeler takip ediliyor.