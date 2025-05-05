19 Yaşındaki Genç Silahlı Saldırıya Uğradı

GECE SAATLERİNDE SİLAHLI SALDIRI

Sultangazi’de dün gece, arkadaşının düğününden çıkan 19 yaşındaki Yusuf Azad Sural, aracıyla ilerlerken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan genç, hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen annesi sinir krizi geçirdi. Olay, Eski Habibler Mahallesi’nde gerçekleşti.

ÖNÜ KESİLDİ, ATEŞ AÇILDI

Edinilen bilgilere göre, düğün sonrası 10 EA 580 plakalı aracıyla seyir halindeki Sural, karşı yönden gelen bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Araçtan inen üç kişi, Yusuf Azad Sural’a art arda ateş etti. Saldırganlar, olay yerinden hızla uzaklaştı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Sural, olay yerine çağrılan ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ne kaldırıldı.

ANNE SINIR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine kısa sürede ulaşan Yusuf Azad Sural’ın annesi, oğlunun yaralandığını öğrenince sinir krizi geçirdi. Çevredekiler, anneyi sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Kaçan saldırganların kimliklerini belirleyip yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.

BABA OLAYI ANLATTI

Yaşanan olayı anlatan baba Ümit Sural, “Oğlum dün akşam Habibler Mahallesi’nde silahlı saldırıya uğradı. Tanımadığımız 3 kişi, ters yönden gelerek çok yakın mesafeden oğlumu sıkıştırmış ve silahla ateş açmış. 9 adet mermi bulunduğu söylendi. Benim çocuğumun bacaklarına mermi isabet etti. Suratına hedef alındı, öldürmeye kasten ama silah patlamadı. Bacaklarındaki mermiler halen vücudunda duruyor. Hastanede şu anda yatıyor. Ben devletimin kolluk güçlerinin bu işi çözeceğine inanıyorum hızlı bir şekilde,” dedi.

OLAY ANINI PAYLAŞTI

Olay anını anlatan Yusuf Azad Sural, “Sivil polis olduğunu düşündüm. Yavaşladım. O anda yanaştılar. Hiç konuşmadan 3 kişi ateş etmeye başladılar. Kim olduklarını bilmiyorum. Sağır oldum. Vücuduma mermiler isabet etmiş. Araca da isabet etmiş. Kendimi kaybetmişim,” diye ifade etti.