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19 Yaşındaki Gencin Ölü Bulunma İhbarı

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MANAVGAT’TA BİR GENÇ CENAZESİ BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, Manavgat ilçesinde yer alan Ilıca Mahallesi’ndeki Kumköy Deniz Kent Sitesi’nde 19 yaşındaki Bilal Kızmaz, tabanca ile göğsünden vurulmuş şekilde bulunuyor. Olayın duyulmasının ardından, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrasında Kumköy Jandarma Karakolu ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk ediliyor.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETMİŞ

Hızlı bir şekilde olay yerine ulaşan ekipler, genç Kızmaz’ın hayatını kaybettiğini tespit ediyor. İntihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulan Kızmaz’ın cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, adli tabip ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderiliyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Yetkililer, Kızmaz’ın ölümüyle ilgili ayrıntılı bir araştırma yapıyor. Olayın sebebinin belirlenmesi için çeşitli incelemeler gerçekleştiriliyor.

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