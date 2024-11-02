“19 Yaşındaki Mehmet’in Trajik Ölümü”

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Olay, 24 Ekim Perşembe günü sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı. Alınan bilgilere göre, 19 yaşındaki Mehmet Gökay Odabaş elektrikli bisikletiyle dolaştıktan sonra evine döndü. Bisikletini evde şarja takan genç, sabah saatlerinde şarjda bulunan bataryanın aniden patlaması sonucunda yangın çıkmasıyla karşılaştı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen bildirdi ve olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay esnasında yangının olduğu sırada uyuyan Odabaş, yoğun duman nedeniyle zehirlenip bayıldı.

OLAY SONRASI MÜDAHALELER

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesinin ardından evden kurtarılan Odabaş, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. Yaklaşık bir hafta yoğun bakımda kalan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen önceki gün beyin ölümünün gerçekleşmesiyle trajik bir durumla karşı karşıya kaldı. Ailesinin kararı doğrultusunda organları bağışlanan Mehmet Gökay Odabaş’ın cenazesi, memleketi Ordu’da toprağa verildi.