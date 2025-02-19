19 Yaşındaki Mevlüt’ün Kaybolması Üzerine Gelişmeler

OLAYIN BAŞLANGICI

Karaman’da, 2011 yılında Mevlüt Ozan Atlar’ın (19) kaybolduğunu aktaran annesi Ayşe Atlar, kayıp müracaatında bulundu. O dönemde jandarma, Atlar’ın izini bulmak için geniş çaplı arama çalışmaları yaptı ancak hiçbir sonuca ulaşamadı.

ANNELERİN İDDİALARI

DHA’ya yansıyan habere göre, Ayşe Atlar, geçen yıl oğlunun bulunması için bir televizyon programına katıldı. Bu programda, oğlunun kaybında eşiyle ilgili bazı iddialarda bulundu ve “Oğlunun kaybının ayrı yaşadığı eşiyle alakası olduğunu” savundu.

DOSYANIN YENİDEN AÇILMASI

Anne Ayşe Atlar’ın ardından jandarma, kayıp dosyasını tekrar açmaya karar verdi. Yapılan çalışmalar neticesinde, olayın jandarma sorumluluk alanında olmadığını tespit etti ve dosyayı geçen temmuz ayında Karaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne devretti.

ÖZEL EKİP KURULMASI

Karaman İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan’ın talimatıyla Cinayet Büro Amirliğinde özel bir ekip oluşturuldu. Bu ekip, Mevlüt Ozan Atlar ile ilgili delilleri tek tek incelemeye başladı. 60’tan fazla kişinin ifadesine başvuran polis, tespit ettikleri şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığının izniyle teknik ve fiziki takibe girişti.

ARACIN SATILMASI VE PAYLAŞIM

Polisin araştırmaları sonucunda, Atlar’ın 4 arkadaşıyla birlikte Karaman’dan birisinden araç aldığını ve aracın parasını vermeden götürüp Konya’da sattıklarını belirledi. Arkadaşlarıyla parayı paylaştıktan sonra Karaman’a döndüğü, diğerlerinin ise farklı illere gittiği öğrenildi.

CEKİLEN TELEFON SİNYALİ

Atlar’ın eve uğramadan çalıştığı Kadir S.’ye ait çiftliğe maaşından kalan parayı istemek üzere gittiği saptandı. Atlar’a ait cep telefonunun en son sinyalinin çiftlik bölgesinden alındığı tespit edildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Polis, yaptığı araştırmalar sonucunda çiftlik sahibi Kadir S.’nin, Atlar’a ait cep telefonunu sattığını belirledi. 6 aylık kapsamlı çalışmaların ardından Karaman, Ankara ve Antalya’da eş zamanlı operasyon yapıldı. Bu operasyonda, çiftlik sahibi Kadir S., oğlu İ.S. ve olayla bağlantılı olduğu öne sürülen T.Ö., H.E. ve A.Ç. gözaltına alındı.

YARGILAMA SÜRECİ

Emniyetteki işlemlerin ardından 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen Kadir S., Atlar’ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Diğer dört kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.