19 Yaşındaki Mevlüt’ün Kaybolmasında Tutuklama Kararı

KAYBOLAN MEVLÜT OZAN ATLAR’IN DOSYASI YENİDEN AÇILDI

Karaman’da 2011 yılında kaybolduğu belirtilen Mevlüt Ozan Atlar’ın annesi Ayşe Atlar, kayıp müracaatında bulundu. O dönemde jandarma tarafından gerçekleştirilen arama çalışmaları sonucunda Atlar’a dair herhangi bir iz bulunamadı.

ANNENİN İDDİALARI SONRASI YENİ ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Ajans DHA’nın haberine göre, Ayşe Atlar geçen yıl oğlunun bulunması amacıyla bir televizyon programına katıldı. Programda, oğlunun kaybını ayrı yaşadığı eşiyle ilişkilendiren Ayşe Atlar, bu konuda çeşitli iddialarda bulundu. Bu iddialar sonrası jandarma, kayıp dosyasını yeniden açma kararı aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, kayıp olayının jandarmanın sorumluluk alanında olmadığı tespit edilerek dosya geçtiğimiz temmuz ayında Karaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne devredildi.

ÖZEL EKİP KURULDU, DELİLLER İNCELENDİ

Karaman İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan’ın talimatı ile Cinayet Büro Amirliğinde bir özel ekip oluşturuldu. Bu ekip, Atlar’a dair delilleri incelemek amacıyla araştırmalar yaptı. Polis, 60’dan fazla kişinin ifadesini aldı ve şüpheli gördükleri kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’nın izniyle teknik ve fiziki takibe başladı.

Yapılan çalışmalar sonucunda polis, Mevlüt Ozan Atlar’ın 4 arkadaşı ile birlikte Karaman’da birisi adına araç satın almayı planladığını, ödemeyi yapmadan aracın Konya’da satıldığını tespit etti. Daha sonra Atlar, arkadaşlarıyla parayı paylaştıktan sonra Karaman’a döndü, diğer arkadaşlarının ise farklı illere gittiği öğrenildi.

CEP TELEFONU SİNYALİ KANIT OLDU

Ekipler, Atlar’ın Karaman’a döndüğünde evine uğramadan daha önce çalıştığı Kadir S.’ye ait çiftliğe maaşından kalan alacağını istemeye gittiğini belirledi. Atlar’a ait cep telefonunun sinyali son olarak çiftlik bölgesinde tespit edildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI, TUTUKLAMA GERÇEKLEŞTİ

Araştırmalarını derinleştiren polis, çiftlik sahibi Kadir S.’nin, Atlar’a ait cep telefonunu sattığını ortaya çıkardı. 6 aylık çalışmanın ardından Karaman, Ankara ve Antalya’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyon kapsamında çiftlik sahibi Kadir S. ile oğlu İ.S. ve olayla bağlantılı olduğu öne sürülen T.Ö., H.E. ve A.Ç. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesiyle birlikte, Kadir S. suçlamaları reddetti ancak Atlar’ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Diğer 4 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.