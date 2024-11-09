19 Yılı Aşan Kayıp Kızların Hikayesi

KAYBOLAN KIZLAR İÇİN YARDIM TALEBİ

Kızları Fatma ve Gülcan Alıç’ın 2005 yılında aynı anda kaybolduğunu belirten Alıç ailesi, 7 ay önce emniyete başvurarak yardım istedi. Aile, 19 yıldır kızlarından haber alamadıklarını ifade ediyor. Polis, kız kardeşlerin bulunması için itibariyle çalışma başlattı. Alınan bilgiler doğrultusunda, Fatma ve Gülcan Alıç’ın 19 yıldır resmi kurumlarda hiçbir işlem yaptırmadığı ve hayatta olduklarına dair herhangi bir iz bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kardeşlerin cinayet mağduru olabileceği ihtimali üzerinde durarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde özel bir ekip kurdu. Yaklaşık 100 kişinin bilgisine başvuran ekip, Gülcan Alıç’ın dini nikah yaptığı Behçet Y. ile kuzeni Mevlüt D. üzerinde yoğunlaştı. Kuzenlerin hareketlerinden şüphelenen özel ekip, bu iki kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Mevlüt D., suçunu itiraf etti. Mevlüt D., Behçet Y.’nin Gülcan Alıç ile kıskançlık sebebiyle bir tartışma yaşadığını ve bu tartışma neticesinde Gülcan’ı boğarak öldürdüğünü belirtti.