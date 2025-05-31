19. Yüzyıl Ressamı İrevani’nin Eserleri Sergilendi

19. YÜZYIL RESSAMI İREVANİ’NİN ESERLERİ SERGİLENİYOR

Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından Ankara’da düzenlenen ‘Kültürel Hayatımızda Batı Azerbaycan’ isimli resim sergisinde, 19. yüzyıl ressamı Mirza Kadim İrevani’nin eserleri sanatseverlerle buluştu. Bu etkinlik, Ankara’daki Resim ve Heykel Müzesi’nde gerçekleşti. Sergide yer alan eserler, ‘Azerbaycan Güzel Sanatlar’ koleksiyonuna ait olup, Azerbaycan Büyükelçiliği’nin organizasyonu sayesinde sergilendi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISINDAN TEŞEKKÜR

Sergi açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, “Öncelikle bakan yardımcımız Saadet Hanıma böyle bir etkinliği düzenlediği için teşekkür ediyorum. Ortak hafızamızın, ecdadımızın ve köklerimizin yaşatılması konusundaki bu değerli çabaları takdir ediyorum. Gençliğimizin nesillere adres olması konusunda hepimizin ortak görevleri ve vazifeleri var. İçeride de güzel parçaları gördük. Hem filmin gösterimi hem de bu eserlerin sergilenmesi dolayısıyla teşekkür ediyorum,” dedi.

İREVANİ AZERBAYCAN’IN PARLAK RESSAMI

Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Saadet Yusufova, Mirza Kadim İrevani’nin Azerbaycan tarihinin en önemli sanatçılarından biri olduğunu belirtti. “İrevani, Erivan’da yaşamış görkemli bir isimdir. Onun düşünceleri, kadim Erivan şehrinin tarihiyle bağlantılıdır. İrevani’nin eserlerinin, Erivan’ın Saadet Sarayı’nın dağılmasından sonra pazarlarda satılması, Ermenilerin Azerbaycanlılara karşı soykırım sürecinde ailesinin Erivan’ı terk etmesiyle bağlantılıdır,” diye ifade etti.

SERGiDE İLK DEFA TÜRKİYE’DE YER ALIYOR

Azerbaycan Ulusal Sanat Müzesi Müdürü Melikova Şirin, “Kültür rezervimizde Batı Azerbaycan isimli sergide 40’tan fazla güzel ve dekoratif sanat eseri bulunuyor. Bu sergi, Mirza Kadim İrevani’nin doğumunun 200. yılına ithaf edilmiştir ve çok nadir eserlerini ilk kez Türkiye’de sergiliyoruz. Şu anda bu eserlerin kopyaları müzemizde korunuyor ve burada bu muhteşem ortamı oluşturmak için çabaladık. Bu sergi, Batı Azerbaycan’ın büyük tarihini ve kültürünü yansıtan önemli bir etkinliktir. Sergimiz 18 Haziran’a kadar sürecek ve herkesi buraya davet ediyoruz,” şeklinde konuştu.