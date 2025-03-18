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1907 Ünifeb’den Çanakkale’ye Anlamlı Ziyaret

1907 ÜNİVERSİTELİ FENERBAHÇELİLER BİRLİĞİ’NİN ZİYARETİ

1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği, geleneksel Çanakkale Şehitlik Ziyareti organizasyonunu binin üzerinde kişinin katılımıyla gerçekleştirdi. Çanakkale Savaşı sırasında vatanı uğruna can veren şehitleri anmak için Türkiye’nin dört bir yanından gelen 1907 ÜNİFEB üyeleri, Eceabat’ta bir araya gelerek ziyarete başladı.

TARİHE TANIKLIK GİBİ

Organizasyonda, rehberler eşliğinde katılımcılara Çanakkale Zaferi’nin ne zor şartlar altında kazanıldığı aktarılıyor. Ziyaret edilen alanlar arasında 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı, kahramanlığıyla tanınan Seyit Onbaşı’nın heykeli, Sargı Yeri Şehitliği ve Yahya Çavuş Şehitliği bulunuyor. Ziyaretlerin ardından, Türk milletinin azmi ve kararlılığını simgeleyen Şehitler Abidesi’ne kortej halinde geçiş yapıldı.

GÖREVE DEVAM

“Can Verilir, Vatan Bölünmez, Çanakkale Geçilmez” yazılı pankartın açılmasıyla birlikte yapılan fotoğraf çekimi ile organizasyon tamamlandı. Bu etkinlik, katılımcılara duygusal bir an yaşattı ve Çanakkale’nin anlamını bir kez daha hatırlattı.

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