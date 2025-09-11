1930 Bafraspor BAL’a Yükseldi

BÖLGESEL AMATÖR LİG’E YÜKSELEN TAKIM AÇILIŞ ANTRAINMANINI YAPTI

Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) terfi eden 1930 Bafraspor, 2025-2026 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. BAL Ligi 4. Grup’ta mücadele edecek olan 1930 Bafraspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Bafra’daki yeni suni çim sahada gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular teknik direktör Harun Aydoslu yönetiminde ısınma koşusu, esneklik, pas ve şut çalışmaları yaptı.

TEKNİK DİREKTÖRDEN AÇIKLAMALAR

Antrenman sonrası basın mensuplarına konuşan Aydoslu, uzun yıllardır BAL’da çalıştığını ve ligin dinamiklerini çok iyi bildiğini belirtti. Yeni sezonun sakatlıksız ve başarılı geçmesi için dileklerini dile getiren Aydoslu, “Taraftarın beklentilerini çok iyi biliyorum. Ligin başlamasına az bir süre kaldı. 10 günlük kamp ile bu açığı kapatmak istiyoruz. Umarım Bafra taraftarına keyifli ve zevkli maçlar izletiriz. Başkanımızın önderliğinde, lig bitiminde hep birlikte özlenen Bafraspor futbol tarihine yeniden ulaşacağımızı düşünüyorum.” şeklinde ifadelerde bulundu.