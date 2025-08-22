1959’da Antarktika’da Bulundu. Dennis Bell’in Kemikleri Eşya İle. David Bell, Anneleri İçin Yıldız. PL-D Provası Değerli Bilgi. Şimdi, Dennis’in Anısını Yaşıyoruz. Buzul Çatlağında Kaybolmuştu

65 YIL SONRA BULUNAN KALINTILAR

1959 yılında Antarktika’da gerçekleşen bir kazada hayatını kaybeden bir İngiliz adamın kemikleri, buzul erimesi sonucu 65 yıl sonra gün yüzüne çıktı. Kalıntılar, Polonya’nın Antarktika ekibi tarafından Ocak ayında keşfedildi ve yanında bir kol saati, bir radyo ve bir pipo da bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda, cesedin Dennis “Tink” Bell’e ait olduğu kesinleşti. Dennis Bell, o dönemde “British Antarctic Survey” (BAS) olarak bilinen kuruluş için görev yapıyordu.

ABİSİNDEN DUYULAN DUYGUSAL AÇIKLAMALAR

David Bell, 86 yaşındaki ağabeyi olarak BBC’ye yaptığı açıklamada, “Onu bulma umudumu çoktan yitirmiştim. Bu inanılmaz, şaşırtıcı. Hâlâ aklım almıyor” sözlerini aktarıyor. BAS Direktörü Prof. Dame Jane Francis, Dennis’i “son derece zorlu koşullarda Antarktika’nın keşfi ve ilk bilimsel çalışmalarına katkı sunan cesur insanlardan biri” olarak tanımlıyor ve ekliyor: “1959’da kaybolmuş olsa da, anısı meslektaşları arasında ve kutup araştırmalarının mirasında yaşamaya devam ediyor.”

HATIRALAR VE O ANIN ŞOKU

Temmuz 1959’da, David Bell’in ailesine bir telgraf ulaştı. David, “Telgrafçı, ‘Üzgünüm ama haberler iyi değil’ dedi.” ifadesiyle o anı hatırlıyor. O da annesi ve babasına durumu bildirirken “Korkunç bir andı” diyor. David, abisi Dennis’i “çekici, eğlenceli, hayat dolu” biri olarak hatırlıyor. Dennis, 1934 doğumlu ve Kraliyet Hava Kuvvetleri’nde (RAF) meteoroloji eğitimi aldıktan sonra Falkland Adaları Bağımlılık Araştırma Kurumu’nda görev yapmaya başladı.

KAZA ANI VE SONRASI

26 Temmuz 1959’da, Dennis ve arkadaşı Jeff Stokes bir buzulda ölçüm yaparken kaza geçirdi. Kar derinliği ve yorgun köpekler nedeniyle Dennis, onları cesaretlendirmek için öne geçti. Birdenbire kar tabakası çöktü ve çatlağa düştü. Arkadaşının, “Dennis, cevap ver!” çığlığına yanıt vermediği gün, arkasında üzücü bir iz bıraktı. David, “Bu hikayenin etkisinden asla kurtulamayacağım” diyor.

KEŞİF VE DUYGULARIN DAHA DA DERİNLEŞMESİ

Bu yıl 29 Ocak’ta Polonyalı araştırmacılar, King George Adası’ndaki Ecology Buzulu’nun eteğinde Dennis’in kalıntılarına ulaştı. Bulunduğu yer, kaybolduğu noktadan oldukça uzaktaydı. Bilim insanları, yaptıkları dört keşif sonucunda kalıntıları çıkararak, tekrar kaybolmaması için GPS yerleştirdiler. David Bell, keşif karşısında hâlâ şaşkın ve minnettar olduklarını ifade ederek, “Keşke annem ve babam da bu günü görebilseydi” diyor. Kısa süre içinde İngiltere’ye giderek, kız kardeşi Valerie ile birlikte Dennis’i uğurlamak üzere plan yapıyor. “Artık bulundu, eve döndü” diyerek duygularını paylaşıyor.