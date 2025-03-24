1969 Bilecik Spor’dan Farklı Galibiyet

BİLECİK SPOR DAKİKALARLA GALİP GELDİ

Bilecik 1. Amatör Ligi’nde 1969 Bilecik Spor, Cihangazispor’u 10-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bu mücadelenin 14’üncü haftasında Bozüyük Sentetik Sahası’nda gerçekleşen karşılaşma, 1969 Bilecik Spor Kulübü için büyük bir fırsat yarattı. Maça hızlı giren kırmızı şimşekler, 7’inci dakikada Samet Yeni’nin attığı golle öne geçti. Ardından 25’inci dakikada Şahin Ada ve 35’inci dakikada tekrar Samet Yeni’nin golleriyle skor 3-0’a yükseldi.

MAÇTA YÜKSELEN TEMPO

Maçın 41’inci dakikasında Samet Köstebekçi, durumu 4-0 yapan golü kaydetti. 43’üncü dakikada Samet Yeni, kendisinin 3’üncü golünü atarak takımının 5’inci golüne imza attı ve ilk yarının skorunu belirledi. İkinci yarıya hızlı başlayan 1969 Bilecik Spor, 55’inci dakikada Mustafa Çetin ile 61’inci dakikada Servet Nergüz ve 63’üncü dakikada Sebahattin Onyedili’nin golleriyle durumu 8-0’a taşıdı.

75’inci dakikada Sebahattin Onyedili, takımının 9’uncu golünü attı. 80’inci dakikada Cihangazispor, kazandığı penaltıyı gole çevirerek durumu 9-1 yaptı. Fakat maçın 81’inci dakikasında Sebahattin Onyedili, hat-trick yaparak takımının 10’uncu golünü kaydetti. Bu sonuçla 1969 Bilecik Spor Kulübü, puanını 32’ye çıkararak ligi 2’inci sırada tamamladı. Play-off müsabakalarına, lider Söğütspor, 1969 Bilecik Spor Kulübü ve Karaköyspor katılmaya hak kazandı. Diğer taraftan, 1299 Bilecik Kulübü ve 1963 Başakspor, ligin son sırasında kalarak Bilecik 2. Amatör Lig’e düştü.