1974’te Bulunan Cüzdan, Şaşırttı

1974 YILINDA KAYBOLAN CÜZDAN BULUNDU

1974 yılında, 17 yaşındaki öğrenci Tom Schopf’a ait olduğu belirlenen bir cüzdan yıllar sonra bulundu. Cüzdanın içinde öğrenci kimlik kartı, ehliyet, Sosyal Güvenlik kartı, aile ve arkadaş fotoğrafları, Eurail transit kartı, bir damıtımevine ait fiyat listesi ve 35 sentlik bir hokey bileti yer alıyordu.

ÖĞRETMENLERİN ŞAŞKALIĞI VE BULUŞMA

Okulun hademesi Lorna McQueen, buldukları eşyaların kendilerini şaşırttığını ve sahibine ulaşmanın gerekliliğini düşündüklerini belirtti. McQueen ve ekibi, 67 yaşına gelen Schopf’a sosyal medya üzerinden ulaştı. İlk başta bunun bir şaka olduğunu düşünen Schopf, okula gittiğinde 51 yıl önce kaybolan cüzdanıyla karşılaştı. Böylece Schopf, yarım asır sonra unutmuş olduğu eşyasına yeniden sahip oldu.