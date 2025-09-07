1974’te Bulunan Cüzdan, Tom’a Ait

GEÇMİŞİN İZLERİ YENİDEN GÜN IŞIĞINA ÇIKTI

1974 yılında bir okulda 17 yaşındaki öğrenci Tom Schopf’a ait olan bir cüzdan, yıllar sonra ortaya çıktı. Cüzdanın içinde öğrenci kimlik kartı, ehliyet, Sosyal Güvenlik kartı, aile ve arkadaş fotoğrafları, Eurail transit kartı, bir damıtımevine ait fiyat listesi ve 35 sentlik bir hokey bileti yer alıyordu.

HADEMENİN ŞAŞIRTAN BULUNTUSU

Okulun hademesi olan Lorna McQueen, buldukları eşyaların kendilerini oldukça şaşırttığını belirtti ve sahibine ulaşma kararı aldıklarını duyurdu. McQueen ve ekibi, 67 yaşına gelen Schopf’a sosyal medya aracılığıyla ulaşmayı başardı.

İlk başta bunun bir şaka olduğunu düşünen Schopf, okula gittiğinde 51 yıl önce kaybolan cüzdanıyla yüzleşti. Böylece Schopf, yarım asır sonra unuttuğu eşyasına yeniden kavuşmuş oldu.