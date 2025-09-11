1980’de Çay Makanası Yasadışıydı

12 EYLÜL 1980 DARBESİ VE ÇAY MÜSTAHSİLLERİ

12 Eylül 1980 askeri darbesi sırasında Rize’de henüz ilkokul çağında olan Mustafa Mavi, çay müstahsillerine uygulanan “Çay makası ile çay toplamak yasak” yaptırımı nedeniyle erken yaşta çay bahçelerine girmek zorunda kaldığını ifade ediyor. Mavi, “Karadeniz’de çay bahçesine silahsız giden yoktu, yasak değildi ama çay makası yasaktı, cezalandırılıyordu,” diyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen darbe, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki çay müstahsillerini de olumsuz etkiliyor. O dönemlerde makaslarla toplanan çay, ÇAYKUR’un kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle fabrikalarda işlenemiyor ve üreticiler bu durumda zarara uğruyor. Üreticiler, deniz kenarlarının işlenmemiş çay yapraklarıyla dolmasıyla karşı karşıya kalıyor.

ÇAY YETİŞTİRİCİLERİNİN SORUNLARI

Bazı şahısların deniz kenarından topladıkları yaş çayı ÇAYKUR’a satmaya çalıştığı tespit ediliyor. Durumu fark eden ÇAYKUR yönetimi, bu kez dereye döktükleri çayın üzerindeki izleri belli olmasını sağlamak adına maddeler dökmeye başlıyor. 12 Eylül darbesinin ardından, dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren’in liderliğinde alınan kararla çay elle toplanmaya başlanıyor. Evren’in başkanlığındaki güvenlik konseyinin kararı sonrası çay makası yasaklanıyor. Üreticiler, ot kestikleri oraklarla çay toplamak isteseler de Rize Sıkı Yönetim Komutanlığı bunu da yasaklıyor. Bunun üzerine, üreticiler ağaç dallarından yaptıkları küçük bıçaklarla askeri yönetimden gizli çay toplamaya çalışıyor. Ancak bu durum, elle toplanmadığı anlaşılan çay için sorun haline geliyor.

TRAVMATİK ÇOCUKLUK DÖNEMİ

Çayda budama yapılmadığı için çay bitkisinin uzun olduğunu ve taburelere çıkarak toplamak zorunda kaldıklarını aktaran Mavi, “O zaman 10 yaşındaydım ve bizim de çok çayımız vardı. Babam, ‘Kendi kendini yedirebilen çaylığa’ diyordu,” diyor. 1981 yılı ürününü toplamaya gidecekleri dönemde, güvenlik konseyi “Makasla çay toplamak yasak. Elle toplanacak” şeklinde bir kanun çıkarıyor. Mavi, “Silahla topla, makasla toplama zihniyetine gittik. O dönemde çay bahçesine silahsız giden yoktu, yasak değildi ama çay makası yasaktı,” ifadelerini kullanıyor.

1983’TE YASAĞIN KALKMASI

1983 yılında çay makası ile toplama yasağının kaldırıldığını kaydeden Mavi, “Çok partili sisteme geçilince yasağın kalktığını ve üreticilerin kaldırdıkları makasları yeniden kullandığını” anlatıyor. “Bu sürece gelene kadar, biz üreticiler komar ağacı dallarından bıçak yaparak gizli gizli çay topladık,” diyor. Yasağın kalkmasının ardından ise makineli tarımın başlaması ile çay toplamanın daha kolay hale geldiğini vurguluyor.

ÖZEL SEKTÖR VE ÇAY FABRİKALARI

Darbe sonrası gelen hükümetin özel sektöre çay fabrikası açma izni vermesi ile çay makasıyla çay toplamanın daha kolay hale geldiğini söyleyen Mavi, bu süreçte bazı zorluklarla karşılaştıklarını da belirtmektedir. “O zamanın büyük, global şirketleri gelip çay aldılar, 2-4 yıl para vermediler,” şeklinde konuşuyor. 2002 yılından itibaren, hükümetin çaya destek vermesiyle birlikte çay üretiminin bu günkü seviyelere ulaştığını ifade ediyor. Ancak Mavi, özel sektörü dizayn edecek kanun ve yaptırımların gerekliliğine dikkat çekiyor ve bununla birlikte üreticinin emeğinin karşılığını alacağına inanıyor.