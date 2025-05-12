1984 Sardes Kupası’nda Galatasaray Şampiyon

ALTYAPI TURNUVASINDA GALATASARAY VE FENERBAHÇE ZAFERİ

Türk futbolunun altyapı düzeyindeki en önemli organizasyonlarından biri olan 1984 Salihlispor 2. Sardes Kupası, 3 günlük heyecan dolu maçların ardından sona erdi. “Futbolun kalbi Salihli’de atacak” sloganıyla gerçekleştirilen turnuvada, U11 yaş grubunda Galatasaray birinci, U10 yaş grubunda ise Fenerbahçe şampiyon oldu. Turnuvaya, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Göztepe ve Altınordu gibi önemli kulüplerin altyapı takımları katıldı ve maçlar İsmail Doğan Erdinç ve Ali İhsan Karayiğit Futbol Sahası’nda oynandı.

YILDIZ ADAYLARININ PERFORMANSLARI

Geleceğin futbolcularının yeteneklerini sergilediği turnuvada, U11 kategorisinde Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı. İkinci olan takım Fenerbahçe, üçüncülüğü Altınordu, dördüncülüğü ise Manisa Magnezya Spor elde etti. U10 yaş grubunda da Fenerbahçe birinciliği kazandı ve onu İstanbul Başakşehir, Galatasaray ve Buca Akademi izledi. Şampiyon takımlar, kupa töreninde Kaymakam Ali Güldoğan tarafından ödüllendirildi. İkinci olan takımların kupalarını İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, üçüncü olanların kupalarını İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, dördüncü olanların kupalarını ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen takdim etti.

TURLUVA HAKKINDA GÖRÜŞLER

1984 Salihlispor Kulübü Başkanı Emre Okta, turnuvanın oldukça coşkulu geçtiğini belirtti. Okta, organizasyona katılan 25 kulüp ve 48 takımın sayısını vurguladı ve dev turnuvanın Salihli’nin tanıtımına ve ekonomisine önemli katkılar sağladığını ifade etti. Bu tür organizasyonlar, genç yeteneklere destek olmak ve spor kültürünü yaymak açısından büyük bir öneme sahip.