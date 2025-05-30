1990’ların Popüler Dizisi, Sezer Güvenirgil

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE HASTANEDE

90’lı yılların tanınan dizisi Bücür Cadı ile “Şehriye Teyze” karakteriyle hafızalara kazınan Sezer Güvenirgil, sağlık sorunları sebebiyle hastanede tedavi görüyor. Uzun bir süre ekranlardan uzak kalan emektar oyuncu, hastane odasından paylaştığı bir fotoğrafla hayranlarını duygulandırdı.

SİNEMANIN LEGENDASI

Sezer Güvenirgil, yalnızca televizyon dizileriyle değil, Yeşilçam’ın parlak döneminde de önemli bir konumdaydı. 1960’lı ve 70’li yıllarda sinemanın aranan yüzlerinden biri olan Güvenirgil, 1966 yılında Türkiye Güzellik Yarışması’nda üçüncü, aynı yıl Ses Dergisi’nin düzenlediği Sinema Artisti Yarışması’nda ise birinci oldu. 1963’te kariyerine başlayan sanatçı, birçok filmde rol aldıktan sonra 1999’da Bücür Cadı dizisiyle televizyon dünyasına adım attı ve genç kuşağın da sevgisini kazandı.

HASTANE SÜRECİYLE İLGİLİ GİZLİLİK

Uzun yıllardır herhangi bir projede yer almayan Güvenirgil’in hastane süreciyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, sanatçının bir süredir sağlık sorunlarıyla savaştığını gösteriyor.