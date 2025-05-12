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2.5 Üst FK Şampiyon Oldu

ŞAMPİYONLUK BÖYLESİ KAZANILDI

Red Bull Four 2 Score futbol turnuvasının Türkiye finalinde “2.5 Üst FK” takımı, şampiyonluk elde etti. Yapılan açıklamaya göre, Trabzon, Konya, Sivas ve İstanbul’da yapılan elemelerin ardından final karşılaşması Üsküdar Meydanı’nda gerçekleştirildi. Bu şampiyonlukla birlikte 2.5 Üst FK, Türkiye birincisi olarak belirlendi.

DÜNYA FİNALİNE HAZIRLIK

Şampiyon “2.5 Üst FK”, Avusturya’nın Salzburg kentinde düzenlenecek dünya finalinde Türkiye’yi temsil edecek. Bu yıl 20’den fazla ülkede gerçekleşen turnuvanın dünya finali, Red Bull Salzburg takımının ev sahipliğinde yapılacak. Üst düzey bir katılımın görüldüğü bu etkinlikte, Migros da Türkiye ayağına partner olarak destek verdi.

ETKİNLİKTEKİ GÖSTERİ MAÇI

Üsküdar’daki etkinlikte düzenlenen gösteri maçında ise Red Bull sporcuları “Isopowerr” ve Ege Arseven ile içerik üreticisi Arden Papazyan yer aldı. Dörder kişiden oluşan takımlar kalecisiz olarak oynadı ve maçlar, 15×25 metre ölçülerindeki sahalarda, 10 dakika süreyle gerçekleştirildi. İlk ve son dakikada atılan goller, 2 puan olarak değerlendirildi. Turnuvada devre arası ve mola bulunmuyor.

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