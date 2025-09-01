2 Ağustos 2025 Resmi Gazete Kararları

2 AĞUSTOS 2025 RESMİ GAZETE İLANLARI

2 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete, günün önemli kararlarını içeriyor. Kamuoyunun bu ilanlara erişimini sağlamak amacıyla PDF formatında indirme seçeneği sunuluyor. Bu sayıda yasama, yürütme ve yargı alanında yapılan düzenlemeler dikkat çekiyor.

DÜZENLEMELER VE GÜNCELLEMELER

Güncellemeler, belirli iş kollarının tanımları, kapsamları veya uygulama esaslarına dair önemli değişiklikler içeriyor. Bu durum, çalışma hayatındaki düzeni yeniden şekillendirme girişimi olarak öne çıkıyor. Şehir imar planlamasına ilişkin yapılan yeni düzenleme ise yapılaşma esasları ve kriterlerin belirlenmesini sağlıyor.

İHALE DUYURULARI VE MERKEZ BANKASI VERİLERİ

Yayımlanan ilanlar arasında kamu kurum ve kuruluşlarının mal veya hizmet alım süreçlerine yönelik ihale duyuruları yer alıyor. Ayrıca Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kuru verileri ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri kamuoyuna açıklandı.

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ

Gün içerisinde yayımlanan bazı yönetmelik değişiklikleri şöyle sıralanıyor:

– Anadolu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

– Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

– Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Ayrıca yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile çeşitli ilanlar da dikkate değer başka konular arasında bulunuyor.