2 askeri ambulans deprem bölgesine gönderildi

Türkiye 7,4’lük depremle sarsıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, 2 askeri ambulansın deprem bölgesine gönderildiğini duyurdu.

Millî Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından görevlendirilen sağlık personeli, 2 adet askeri ambulans uçak ile deprem bölgesine gönderildi.

Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,4’lük depremin ardından ve 10 ili etkileyen depremin ardından tüm imkanlar seferber edildi.

Afetzede vatandaşlara yardım için Millî Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından görevlendirilen sağlık personeli, 2 adet askerî ambulans uçak ile Ankara’dan bölgeye hareket etti.