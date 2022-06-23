2 askerimiz şehit oldu

Diyarbakır Lice’de süren operasyonda çıkan çatışmada yaralanan Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç ve Uzman Çavuş Turgut İçen kaldırıldıkları hastanede şehit oldu.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında Eren Abluka-18 Operasyonu’nda teröristlerle çıkan silahlı çatışmada iki askerin şehit olduğunu, bir askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lice ilçesi Göçer Mahallesi kırsalında Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı unsurlarınca dün yürütülen Eren Abluka-18 Şehit Jandarma Onbaşı Doğan Dağcı Operasyonu’nda teröristlerle çıkan silahlı çatışmada Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç, Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen ve Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Can Akdoğan’ın yaralandığı belirtildi.

Yaralılardan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Arduç’un sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, Jandarma Uzman Çavuş İçen’in Dağkapı Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedildi.

Teröristlerin tespiti ve etkisiz hale getirilmesi için bölgeye takviye jandarma özel harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerinin sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı, yaralı personelimize ise acil şifalar diliyoruz” denildi.