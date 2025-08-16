Haberler

2 Bina Arasında Sıkışan Kedi Kurtarıldı

KEDİLERİN KURTARILMA ANI

Eskişehir’de bir anne kedi ve dört yavrusu, iki bina arasına sıkışarak mahsur kaldı. Olayın yaşandığı yer, Arifiye Mahallesi Bilir Sokak olarak belirlendi. Edinilen bilgilere göre, anne kedi yavrularını taşırken 2 bina arasına düşürdü. Yavrularını kurtarmaya çalışırken anne kedi de aynı noktada sıkışıp kaldı.

Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Servis’e haber verdi. Gelen ihbar üzerine itfaiye ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. Ekipler, çift taraflı duvarları kırarak kedilerin kurtarılmasını sağladı. Bu ilginç kurtarma operasyonu, bir cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

KEDİLERİN YENİ SAHİPLERİ

Kurtarılan beş kedinin, ihbarı yapan vatandaşlar tarafından sahiplenildiği öğrenildi. Anne kedi ve yavrularının sağ salim kurtarılması, çevredekilere mutluluk kaynağı oldu.

