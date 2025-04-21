2. Çocuk Kitap Fuarı Eğlenceli Geçti

ÇOCUKLARIN GÖZDESİ FUAR VE ŞENLİK

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği, hafta sonu boyunca çocukların ilgi odağı oldu. Belediyeden yapılan açıklamada, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin etkinlik alanında düzenlenen fuar ve şenlik, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Ziyaretçiler, şenlikteki aktivitelerle keyifli anlar yaşadı ve stantları gezerek farklı etkinliklere katıldı.

ETKİNLİKLERDE NEFES KESEN ANLAR

Etkinliğe çocuklarıyla katılan Nihat Duran, “eğlenceli vakit geçirdiklerini” ifade etti. Minik katılımcılardan Mina Arslan, bilezik yapma ile el ve parmak boyama etkinliklerine katıldığını belirtti. Furkan Doğan ise “Şirinler” gösterisini izleyerek güzel zaman geçirdiğini aktardı. 18-27 Nisan tarihleri arasında devam edecek bu şenlikte, birçok etkinlik, atölye, oyun ve imza günleri düzenlenecek.