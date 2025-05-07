2. Deniz Araçları Fuarı Açıldı

Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği ile Ankara Yelken Kulübü’nün desteklediği 2. Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı Artı Boat Show Ankara, milyonluk teknelerin sergilendiği bir etkinlik olarak dikkat çekiyor. Fuar, 7-11 Mayıs tarihleri arasında Ankara’daki fuar merkezinde düzenleniyor. 60 firmanın katıldığı etkinlikte, 250’nin üzerinde tekne ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

FUAR ZİYARETÇİLERİNDEN İLGİ ÇEKİCİ YORUMLAR

Fuarı gezen Vedat Yüksel, Ankara için beklemedikleri bir etkinlik olduğunu aktararak, “Teknelerin yapılışı, dizaynı hoşumuza gitti. Türkiye için, insanlar için güzel olduğunu düşünüyorum. Tekneler arasında sportif tarzda olanlar daha çok hoşuma gidiyor. Biraz daha agresif dizayn, seri ve spor tarzdaki tekneler hoşuma gidiyor. Maddi durumum biraz daha iyi olsa tabii almak isterim. Fakat şu anda sadece gezici, görücüyüz” dedi. Bartın’dan fuara katılan Veteriner Hekim Tansu Kocabaş ise, “Tekneciliğe yaklaşık 4 sene önce başladım, bende tutkuya dönüştü. Sırf fuar için geldim Ankara’ya. Fuarı gezmeye yeni başladık. Bakıyoruz şu anda, bizim bölgeye uygun ilginç bir şey bulursak yine değerlendireceğiz. Fiyatlar biraz yüksek geldi ama bakmaya devam edeceğiz yine de” şeklinde konuştu.

TEKNE FİYATLARI HAKKINDA BİLGİLER

Fuarı ziyaret eden tekne üreticisi bir firmanın çalışanı Merve Gülsen, vatandaşların fuara ilgisinin yoğun olduğunu dile getirdi. Tekne model ve fiyatları hakkında bilgiler veren Gülsen, “Motorlu fiyatlarımız, motorsuz fiyatlarımız, standart donanımlı fiyatlarımız olarak değişiklik gösteriyor. Standart donanımlı haliyle motorsuz tekne fiyatlarımız yaklaşık 2 milyon lira ile 3 milyon lira arasında oluyor. Motorlu tekne fiyatlarımız da donanımlı haliyle beraber bu fiyatların üzerine çıkıyor” açıklamasında bulundu. İzmir’den fuara katılan Batuhan Çakmak, Ankaralıların deniz olmadığı için tekne görmeye alışkın olmadığını belirterek, “Fuarın ilk günü olmasına rağmen biz ilgiden memnunuz. Gelen vatandaşlar hem teknelerimizi beğeniyorlar hem de enerjileri yüksek ve bizim de enerjimizi yükseltiyorlar” dedi.

HER BÜTÇEYE UYGUN SEÇENEKLER

Fuarda her bütçeye uygun teknelerin bulunduğunu ifade eden Çakmak, “4.5-5 metre uzunluğundaki tekneler 100 bin liradan başlıyor. Arkamızda gördüğünüz tekneler 5-7 milyon lira arası fiyatlara kadar çıkıyor. Büyük teknelerimizde yaklaşık 40 metrekare bir yaşam alanı mevcut. 8 kişi ruhsatlı taşıma kapasitesi var. 8 kişi bu tekneler ile çok rahat bir şekilde gezip, konaklayabiliyorsunuz. Vatandaşlarımız sadece almak için değil, görüp deneyimlemek için mutlaka fuarımızı ziyaret etmeli” dedi.