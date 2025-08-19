2. El Araç Fiyatları Yükseliyor

ARAÇ PİYASASINDAKİ HAREKETLİLİK

İkinci el araç alım satımı yapan esnaf Safa Güngören, yeni ÖTV zammının sıfır araç fiyatlarını artırdığını, bu durumun ise ikinci el piyasasında büyük bir hareketlilik yarattığını belirtiyor. Güngören, “Türkiye’de araç almak için her zaman doğru bir dönemdir” diyerek, alımların ertelenmemesi gerektiğini tavsiye ediyor. Eskişehir’de faaliyet gösteren Güngören, ikinci el araç piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Yeni ÖTV oranlarının belirlenmesi ile birlikte sıfır araç fiyatlarında bir artış yaşandığını vurgulayan esnaf, bu durumun ikinci el araç pazarında önemli bir canlılık oluşturduğunu ifade ediyor.

PİYASADA CİDDİ BİR HAREKET VAR

ÖTV zamlarının etkisini değerlendiren Güngören, “Şu anda ÖTV zamlarından dolayı piyasada ciddi bir hareket var. Bu hareketlilik yalnızca sıfır araçlarla sınırlı değil, aynı zamanda ikinci el araçlarda da kendini gösteriyor” diyor. Farklı marka araçların fiyatlarının yükselebileceği beklentisi ile insanların bu araçlara yöneldiğini ve bunun sonucunda ikinci el araçlarını satışa çıkardıklarını belirtiyor. Güngören, “Şu anda piyasa gerçekten hareketli” ifadesiyle durumun ciddiyetini ortaya koyuyor.

Güngören, en çok talep edilen araç sınıflarını da mercek altına alıyor. “600-700 bin lira bandındaki otomatik araçlara yoğun bir talep var. Ayrıca 1 milyon ile 1 milyon 200 bin lira aralığındaki araçlara da ilgi hayli fazla. Ancak bu dönemde her araç sınıfına talep olduğunu söyleyebilirim” şeklinde konuşuyor.

PİYASADA HER ZAMAN DOĞRU ZAMAN

Araç alım zamanını değerlendiren Safa Güngören, “Türkiye’de her zaman doğru bir dönemdir. Dış faktörlere bağımlı bir ekonomi var ve Türk lirası sürekli değer kaybediyor. Araç almak isteyenler ne kadar erken alırsa, o kadar karlı çıkar. Beklemenin bir anlamı yok, çünkü araç fiyatları döviz kurlarıyla birlikte artıyor” açıklamasında bulunuyor.

MEVSİMSEL ETKİLER NİHAYET ORTADAN KALKTI

Mevsimsel etkilerin araç satışları üzerindeki etkilerini de paylaşan Güngören, “Geçmişte Türkiye’de yazın araç satılır, kışın satılmaz algısı vardı; ama artık bu düşünce geçerliliğini yitirdi. Döviz ve altın, kış aylarında da yükseliyor ve buna paralel olarak araç satışları devam ediyor. Bu durumda, yaz ya da kış ayrımı kalmadı” diye ifade ediyor.