2. el konut için kampanya

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, orta gelirlilere yönelik başlatılan konut kampanyası hakkında konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ‘Yeni Evim kampanyası’ kapsamında ikinci el konutlar için de yeni çalışma yapılacağını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Manavgat TOKİ Sosyal Konut Projesi’nin teslim töreni için gittiği Manavgat’ta açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, uygun kredi faiz oranının başka projelerde de uygulanıp uygulanmayacağı sorusu üzerine, “Yeni Evim projesindeki vade oranları yeni konutlar için. İkinci el konutları vatandaşlarımızın alabilmesi için de çalışmalar yapacağız” dedi.

Bakan Kurum, “Tüm dünyada sosyal konut anlayışı rafa kaldırılmışken biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşlarımızın yanındayız” mesajını verdi.

YENİ EVİM KAMPANYASI: 100 BİN KONUT HEDEFİ

Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim Kampanyası 81 ilde geçerli olacak. İlk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor. Konut bedelinin yüzde 10’u peşin alınacak, dileyen daha fazla ödeyebilecek.

0,69`dan başlayan vade farklı ile 15 yıl vadeli, hane gelirinin yüzde 40`ını geçmeyecek taksit bedelleri belirlenecek.

1. Bölge (İstanbul) ve 2. bölgelerdeki (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) illerden Konut almak isteyen vatandaşların son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacak. 3. Bölgedeki illerde ikamet şartı aranmayacak.