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2 Fetö Şüphelisi Yunanistan’A Kaçarken Yakalandı

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TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRÜYOR
Türkiye’nin her bölgesinde terör örgütleriyle etkin mücadele devam ediyor. Güvenlik güçleri, FETÖ/PDY gibi hain yapılanmalara karşı operasyonlarını sürdürüyor. Teröristlerin batı sınırlarından yasa dışı yollarla kaçma girişimleri, güvenlik birimlerinin titiz çalışmalarıyla engelleniyor. Yakalanan şüpheliler adalete teslim ediliyor.

EDİRNE’DE 2 FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Edirne merkezde, 1’inci derece askeri yasak bölgede gerçekleştirilen kontroller sırasında, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri D.Ç. ve İ.K. güvenlik güçlerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, gerekli işlemlerin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

TERÖRİST KAÇIŞ GİRİŞİMLERİ ÖNLENİYOR
Güvenlik güçleri, terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin sınırlardan kaçış girişimlerine karşı önlemlerini artırıyor. Özellikle Edirne gibi sınır illerinde yapılan kontroller, teröristlerin yakalanmasında etkili oluyor. Operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği belirtiliyor.

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