2 hakem PFDK’ya sevk edildi

Fırat Aydınus ile Yusuf Bozdoğan'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, hakemler Fırat Aydınus ile Yusuf Bozdoğan’ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti.

TFF’nin sitesinden yapılan açıklama şöyle:

“10- TFF’ye tescilli Hakem FIRAT AYDINUS’un 03.03.2019 tarihli Evkur Yeni Malatyaspor – Medipol Başakşehir FK müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak pfdk’ya sevkine karar verilmiştir.

11- TFF’ye tescilli Hakem YUSUF BOZDOĞAN’ın 03.03.2019 tarihli Evkur Yeni Malatyaspor – Medipol Başakşehir FK müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

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