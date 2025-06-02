2 Haziran 2025’te Deprem Oldu Mu?

DEPREM TAKİBİ HIZLANIYOR

Ülkemiz, deprem kuşağında yer aldığı için meydana gelen her sarsıntı dikkatle takip ediliyor. “2 Haziran 2025 deprem mi oldu?” sorusunu araştıran vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sunulan son depremler listesine göz atmaya başladı. Bugün nerelerde, ne büyüklükte depremler yaşandığını sorgulayanlar, güncel verilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

EGE DENİZİ’NDEKİ SARSINTI DİKKAT ÇEKİYOR

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi’nin sağladığı en son verilere göre, 2 Haziran 2025 Pazartesi günü Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde bir dizi hafif şiddetli deprem kaydedildi. Bu depremlerden en önemlisi, Ege Denizi açıklarında meydana geldi. Saat 06.58’de gerçekleşen depremin büyüklüğü ise 4.2 olarak belirlendi.

DOĞRU BİLGİYE ULAŞIM KOLAYLAŞIYOR

“2 Haziran 2025 deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını merak edenler, AFAD’ın resmi web sitesi (deprem.afad.gov.tr) ve Kandilli Rasathanesi’nin “son depremler” sayfasını sıkça kontrol edebilir. Bu platformlar, güncel ve doğrulanmış bilgileri sunarak halkın güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlıyor.