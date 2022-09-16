2 ilde FETÖ operasyonu

Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı isimlere yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle: Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda;

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce örgüt içerisinde “Çeşitli Meslek Gruplarında” faaliyette bulundukları değerlendirilen, haklarında yakalama kararı bulanan ve daha önce KHK kararlarıyla ihraç edilmiş olan 1’i İlçe İmamı, 2’si Mütevelli Heyeti Sorumlusu/Üyesi, 1’i Dershane/Okul/Yurt Mesulü, 2’si Öğretmen, 1’i Bölge Talebe Mesulü, 1’i Sohbet Ablası ve 6’sı Öğrenci örgütsel konumunda faaliyet yürüten 14 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 şahıs,

Manisa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce örgüt içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, ifade ve teşhislerde örgütsel sohbetlere katıldıkları yönünde beyanlar bulunan 5 şahsın yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şahıs olmak üzere, ülke genelinde toplam 14 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

Terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir.