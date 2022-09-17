2 ilde FETÖ operasyonu

Ankara ve Manisa’da, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 14 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 10 zanlı gözaltına alındı.

Manisa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce örgüt içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, ifade ve teşhislerde örgütsel sohbetlere katıldıkları yönünde beyanlar bulunan 5 kişinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda ise 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ülke genelinde toplam 14 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.