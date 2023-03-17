2 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı isimlere yönelik baskınlar düzenlendi.

Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı isimlere yönelik Edirne ve İstanbul’da operasyonlar düzenlendi.

Edirne ve İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası Edirne ve İstanbul’da 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheliler P.P, H.P, İ.T, E.A, N.B, Z.Y. ve H.K. yakalandı.

Zanlıların evlerindeki aramalarda, 30 bin 795 lira, 1860 avro, 3 bin 250 dolar, 2 ata, 2 yarım, 11 çeyrek ve 5 gram altın ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

FETÖ şüphelilerin işlemleri için Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.