2 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı isimlere yönelik Edirne ve İstanbul’da operasyonlar düzenlendi.

Edirne ve İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası Edirne ve İstanbul’da 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheliler P.P, H.P, İ.T, E.A, N.B, Z.Y. ve H.K. yakalandı.

Zanlıların evlerindeki aramalarda, 30 bin 795 lira, 1860 avro, 3 bin 250 dolar, 2 ata, 2 yarım, 11 çeyrek ve 5 gram altın ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

FETÖ şüphelilerin işlemleri için Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.