Bitlis ve Muş’ta yoğun kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bu 2 ilde okullar tatil edildi.

Muş merkez ve bağlı köylerindeki okullarda yoğun kar yağışı, buzlanma ve fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Bitlis’in Ahlat ve Hizan ilçe merkezleri ile bağlı köylerdeki okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Ahlat ve Hizan Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışından dolayı, ilçe merkezleri ile bağlı köylerdeki okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

MUŞ

Muş Valiliği’nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına ve tipi beklentisi, eğitimin fazla olduğu bölgelerde çığ tehlikesi riski de değerlendirildiğinde İl İdaresi Kanunu çerçevesinde çarşamba günü Muş merkezi ve bağlı köylerde eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Diğer ilçeler ve bağlı köylerinde eğitimin devam edildiği vurgulanan açıklamada, Muş merkez ve ilçelerindeki kamuda çalışan hamile ve engelli personellerin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

TRT