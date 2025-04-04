2 Kişi Entübe Edildi, Zehirlenenler Konuştu

BAYRAMDA TOPLU ZEHİRLENME: 648 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Edinilen bilgilere göre, bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde Kocaeli’nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir dönerci işletmesinden tavuk döner alan vatandaşlarda mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Zehirlenme belirtileri gösteren 648 kişi çeşitli hastanelere başvurarak tedavi altına alındı. Yapılan müdahaleler sonrasında bazı hastalar taburcu edilirken, Derince’de tedavi gören 2 kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Şikayetlerin kaynağı olarak gösterilen işletme, Körfez Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek geçici olarak kapatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmede denetim yaparak ürünlerden numune aldı.

DÖNER NUMUNELERİNDE OLUMSUZ SONUÇ

Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü tarafından yapılan analizlerde, alınan tavuk döner numunelerinin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’ne uygun olmadığı tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda işletme hakkında Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Olayla bağlantılı olarak dönerci işletmecileri E.T. ve K.Y. adlı şahıslar tutuklandı.

ZEHİRLENEN VATANDAŞLAR YAŞADIKLARINI ANLATTI

Bayramın ikinci günü arkadaşlarıyla birlikte tavuk döner yediğini belirten Yasin Aydın, “2 gün boyunca zehirlenme olayı yaşandı. 3 arkadaş yemek yemeye gitmiştik. Bir arkadaşımız hiç yiyemedi. Diğer arkadaşımız evde hasta, mide ağrısından çıkamıyor. Ben de mide ağrısı çektim. 3 hastane de doldu. Arkadaşımın kız arkadaşı yoğun bakıma kaldırıldı, kardeşi hastanede yatıyor. Normalde sık sık burada yemek yerdik. Düşüncem, bir gün önceki eti kullandıkları yönünde. Bu sebeple zehirlenme olayı yaşandı diye düşünüyorum” dedi.

“2 KİŞİ ENTÜBE OLDU, İNSANLAR ÖLÜRSE HESABINI KİM VERECEK?”

Zehirlenme nedeniyle evden çıkamayan Kayhan Dölcel, “Bayramın 3’üncü günü öğleden sonra döner yedim. Akşam eve geldim. 23.00-00.00 saatleri arasında midem bozuldu. Sabaha kadar tuvaletten çıkamadım. Sabah işe gittim ancak duramadım. Eve gelip yattım, iyice kötüleştim. Haberlerden herkesin zehirlendiğini öğrendim. Ben de hastaneye gittim, 1.30 saat sonra sıra bize geldi. Hastane ana baba günüydü. Serum takıldı, ilaç yazıldı, taburcu oldum ancak bir türlü düzelmedim. İshal, terleme, üşüme derken bir türlü düzelmedim. Nefes alamıyorum. İnsan malının bozuk olup olmadığını bilmez mi? Ben balıkçıyım, malım bozuk olursa hemen çöpe atarım. Yazık değil mi, insanlar canıyla uğraşıyorsunuz. 2 kişi entübe olmuş. İnsanlar ölürse hesabını kim verecek? 3 kuruş kazanmak için bozuk malı insanlara yedirdiler. İçim dışıma çıktı, kalkamıyorum” ifadelerini kullandı.

HASTANEDE DOLULUK YAŞANDI

Dölcel, evden çıkamadığı için işine de gidemediğini belirterek, “İşler sıkıntıya girdi. Biz bu halde dayanamazken, 3-5 yaşında döner yiyen çocuklar nasıl dayandı? Hastanede hepsi kıvranıyordu. Normalde o gün çocuklarıma da getirecektim yoğun olması sebebiyle getirmedim. Yemez olaydım. Hastaneye başvurmayanların sayısı da yüksek. 4 bin kişi yemek yemiş. Hiç iyi değilim. Sürekli terliyorum, uyuyamıyorum. Karnım, tüm kemiklerim ağrıyor. Yemek yiyemiyorum” dedi.

ALMANYA’DAN GELEN AKRABALAR DA ZEHİRLENDİ

Songül Dölcel, “Bir ay önce Almanya’dan ablam ve yeğenim geldi. Şu an zehirlenme olayı yaşandığı dönercide döner yediler. Yeğenim karın ağrısı yaşadı, kustu, ishal oldu. Hastaneye götürdüğümüzde gıda zehirlenmesi yaşadığını söylediler. Bu olayda başımıza gelince olayın vahametini anladık” şeklinde konuştu.

BAYRAM TATİLİNDE ZEHİRLENME

Bayram tatili için Körfez’e gelen İnanç Çeçen, “Saat 6 civarı döner yedikten sonra akşama doğru saat gece 2 gibi kusmaya başladım. Kustukça sürekli yine kalkıp kalkıp kusuyordum. Ondan sonra sabah oldu. Sonra akrabalarıma söyledim onlar da hastaneye götürdü beni. Orada serum verdiler. Bir şey olmadığını söylediler bana. Sonra İstanbul’a eve geldim. Akşama doğru fenalaştım. Sultanbeyli Devlet Hastanesine geldik babamla. Tahlil için kan verdik tedavi altına aldılar” dedi.

SEKTÖR DENEYİMLİ İSİMDEN AÇIKLAMA

Olayın yaşandığı işletmenin yakınında dönerci işleten Fırat Çiçek, “16 yıldır döner yapıyorum. Dönerin üstüne ilave tavuk eklemek zehirlenmeye sebep olmuş olabilir. Kullanım tesisatlarının temiz olmamasından kaynaklı zehirlenme olmuş olabilir. Kalmış döneri ertesi gün kullandıysa ondan olmuş olabilir. Büyük bir firma, 2 tane şubeleri var. Büyük bir zehirlenme ilk defa yaşandı. Daha önce midesi bo